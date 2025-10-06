Немецкий теннисист Александр Зверев проиграл Артуру Риндеркнешу из Франции в третьем круге «Мастерса» в Шанхае (Китай).
Встреча продолжалась 2 часа 14 минут и завершилась поражением немца с результатом 6:4, 3:6, 2:6.
Зверев семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету Риндеркнеша шесть эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.
Следующим соперником Риндеркнеша будет представитель Чехии Иржи Легечка.