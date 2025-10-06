Россиянка Полина Кудерметова (76-я ракетка мира) покидает «тысячник» в китайском Ухане.

Полина Кудерметова globallookpress.com

В первом круге она уступила бельгийке Элисе Мертенс (22) со счетом 6:7 (5:7), 3:6.

Соперницы были на корте 2 часа 1 минуту. За время матча Мертенс выполнила 8 подач навылет, допустив при этом 6 двойных ошибок, а также смогла реализовать 2 из 11 брейк-пойнтов.

Полина Кудерметова сделала в игре 4 эйса, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 1 из 11 брейк-пойнтов.

Дальше Мертенс сыграет с победительницей встречи между Белиндой Бенчич (Швейцария) и Донной Векич (Хорватия).