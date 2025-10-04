Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что у него не получается сдерживать свои эмоции. По этой причине спортсмена очень часто штрафуют.

Даниил Медведев globallookpress.com

«Боюсь представить, сколько я штрафов за свою карьеру заплатил. Это как раз-таки прекрасно доказывает, что я играю не ради денег. Потому что, если бы играл только ради денег, никогда бы вообще ничего не выкидывал на корте. Но это эмоции, это жизнь, это спорт.

Если покажут сумму всех моих штрафов за карьеру, то я начну плакать. Лучше жить без штрафов, но я эмоциональный человек на корте, по-другому не могу», — сказал Медведев в интервью «Больше! »

На данный момент Медведев является 18-й ракеткой мира.