Российский дуэт в лице Карена Хачанова и Андрея Рублева успешно преодолел первый круг парного турнира «Мастерса» в Шанхае.

Карен Хачанов и Андрей Рублев globallookpress.com

Они обыграли чеха Адама Павлашека и бразильца Фернандо Ромболи со счетом 7:6 (7:4), 2:6, 1:0 (13:11).

Игра длилась 1 час 38 минут. Россияне за это время выполнили 6 подач навылет, не допустили ни одной двойной ошибки, а также реализовали один брейк-пойнт из 8. Павлашек/Ромболи сделали 3 эйса, 2 двойные ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из 10.

Во втором круге россияне сыграют Андре Горанссоном и американцем Алексом Михельсеном.