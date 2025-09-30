Третья ракетка мира американка Кори Гауфф продолжает успешное выступление на соревнованиях категории WTA-1000 в Пекине. В матче четвёртого круга она сломила сопротивление швейцарки Белинды Бенчич — 4:6, 7:6 (7:4), 6:2.

Кори Гауфф globallookpress.com

Встреча продолжалась 2 часа 29 минут. Гауфф отметилась четырьмя эйсами, восемью двойными ошибками и реализовала 4 из 12 брейк-пойнтов.

Бенчич, в свою очередь, не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала три из семи брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал американка поборется с победительницей матча Маккартни Кесслер (США) — Ева Лис (Германия).