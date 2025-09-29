Американский теннисист Тейлор Фриц, финалист US Open-2024 и пятая ракетка мира, вышел в финал турнира ATP-500 в Токио.

Тейлор Фриц globallookpress.com

В полуфинале он уверенно обыграл своего соотечественника Дженсона Бруксби (86-й в рейтинге) со счётом 6:4, 6:3 за 1 час 31 минуту игры. Фриц сделал 13 эйсов, не допустил двойных ошибок и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов, в то время как Бруксби выполнил 2 эйса, совершил одну двойную ошибку и не сумел реализовать ни одного из двух брейк-пойнтов.

В финале турнира в Токио Тейлор Фриц встретится с победителем встречи между Карлосом Алькарасом из Испании и норвежцем Каспером Руудом.