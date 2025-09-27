Россиянка Диана Шнайдер (19-я ракетка мира) уступила австралийке Майе Джойнт (36) со счетом 5:7, 1:6 в матче второго круга на «тысячнике» в китайском Пекине.

Диана Шнайдер globallookpress.com

Их встреча длилась 1 час 25 минут. За это время Диана не выполнила подач навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 4.

У ее соперницы один эйс, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

В следующем раунде турнира Джойнт ждет встреча с победительницей пары Сонай Картал (Великобритания) — Дарья Касаткина (Австралия).