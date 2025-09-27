18-летняя россиянка Мирра Андреева обозначила свои цели на представительном турнире серии WTA-1000 в Пекине.

Мирра Андреева globallookpress.com

«В прошлом году я проиграла в четвертьфинале на этом корте. Постараюсь не думать об этом и наслаждаться каждым матчем, который мне доведётся здесь сыграть. И я сделаю всё возможное, чтобы преодолеть барьер четвертьфинала и пройти дальше», — сказала пятая ракетка мира в послематчевом интервью на корте.

Во втором круге «тысячника» Андреева легко обыграла китаянку Чжу Линь со счетом 6:2, 6:2.