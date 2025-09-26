Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер не преодолели первый раунд турнира в Пекине в парном разряде. За 1 час 23 минуты они уступили словачке Терезе Михаликовой и британке Оливии Николлс.

Мирра Андреева globallookpress.com

Андреева и Шнайдер выполнили три эйса, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 2 из 5 брейк-пойнтов. У их соперниц — 1 подача навылет, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов (из 9).

Следующие соперницы Михалковой и Николлс определятся в матче София Кенин/Маккартни Кесслер (США) — Ульрикке Эйкери/Джулиана Олмос (Норвегия/Мексика).