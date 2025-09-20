ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Медведев: Победа над Басавередди очень важна

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев
    Российский теннисист Даниил Медведев поделился эмоциями от победы во втором круге турнира в китайском Ханчжоу.

    Даниил Медведев
    Даниил Медведев

    «Матч сложился для меня отлично. Доволен тем, как играл и как подавал. В последнее время я не слишком часто выигрывал, так что эта победа очень важна. Мне очень нравится город, я получаю удовольствие от пребывания здесь, поэтому рад, что останусь еще на пару дней», — сказал Медведев в интервью на корте.

    Прогнозы на теннис

    18-я ракетка мира в двух сетах переиграл американца Нишеша Басаваредди со счетом 6:2, 6:3 и будет играть в четвертьфинале турнира серии АТР-250 с китайцем Ибингом Ву.

