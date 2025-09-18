Федерер: Наблюдать за Алькарасом одно удовольствие

Бывшая первая ракетка миравысказался о предстоящем Кубке Лэйвера.

«Думаю, что Европа, вероятно, является фаворитом, в основном — из-за Алькараса и Зверева в команде. Особенно Алькараса, честно говоря, он играет в теннис совершенно другого уровня. Мне всегда нравится смотреть на Карлоса — за ним одно удовольствие наблюдать.

Думаю, у Европы в целом, вероятно, более сильная команда и парный разряд на этот раз будет не так важен, потому что, на мой взгляд, обе команды примерно одинаково сильны в парном разряде. Всё решится в одиночном», — приводит слова Федерера TNT Sports.

Напомним, что Кубок Лэйвера пройдет с 19 по 21 сентября в Сан-Франциско (США).