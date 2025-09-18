ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    РишарлисонГлавная проблема Анчелотти: кто станет «девяткой» Бразилии на ЧМ-2026
  • 23:56
    • Дубль Кейна помог «Баварии» победить «Челси»
  • 23:53
    • «ПСЖ» разнес «Аталанту» в Лиге чемпионов
  • 23:52
    • «Интер» обыграл в гостях «Аякс»
  • 22:48
    • «Зенит» победил «Ахмат» в Кубке России, у Соболева — дубль
  • 22:32
    • «Динамо» разгромило «Сочи» в Кубке России, Тюкавин забил гол
    Все новости спорта

    Федерер: Наблюдать за Алькарасом одно удовольствие

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Роджер Федерер Карлос Алькарас
    Бывшая первая ракетка мира Роджер Федерер высказался о предстоящем Кубке Лэйвера.

    Роджер Федерер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роджер Федерер

    «Думаю, что Европа, вероятно, является фаворитом, в основном — из-за Алькараса и Зверева в команде. Особенно Алькараса, честно говоря, он играет в теннис совершенно другого уровня. Мне всегда нравится смотреть на Карлоса — за ним одно удовольствие наблюдать.

    Думаю, у Европы в целом, вероятно, более сильная команда и парный разряд на этот раз будет не так важен, потому что, на мой взгляд, обе команды примерно одинаково сильны в парном разряде. Всё решится в одиночном», — приводит слова Федерера TNT Sports.

    Прогнозы на теннис

    Напомним, что Кубок Лэйвера пройдет с 19 по 21 сентября в Сан-Франциско (США).

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Неаполитанцы дадут бой «горожанам»?
  • «Манчестер Сити» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 3.75
    •
  • Команды не забьют больше трех голов?
  • «Спортинг» — «Кайрат». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Сине-гранатовые» уверенно обыграют «сорок»?
  • «Ньюкасл» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.10
  • Экспресс дня 18 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  3.75
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Спортинг — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч ЦСКА — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Спартак — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  5.00
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Крейчикова — Радукану
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры