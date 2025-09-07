ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Джон КордобаНакаленная обстановка. Станут ли слова Кордобы про уход из «Краснодара» реальностью?
  • 01:00
    • Соболенко обыграла Анисимову и стала чемпионкой US Open-2025
  • 21:09
    • «Зенит» одолел «Сьон» в результативном товарищеском матче
  • 20:57
    • Дубли Роналду и Феликса обеспечили победу Португалии в матче против Армении
  • 20:52
    • Англия всухую обыграла Андорру в матче квалификации ЧМ-2026
  • 23:49
    • Дубль Джеко помог Боснии и Герцеговине обыграть Сан-Марино в квалификации ЧМ-2026
    Соболенко обыграла Анисимову и стала чемпионкой US Open-2025

    Теннис Прогнозы на теннис US Open WTA Арина Соболенко Аманда Анисимова
    Белорусская теннисистка Арина Соболенко одолел американку Аманду Анисимову в финале US Open-2025.

    Арина Соболенко
    Арина Соболенко

    Соболенко (1-я ракетка мира) одержала победу над представительницей США (9-я ракетка мира) со счетом 6:3, 7:6 (7:3). Игра продолжалась 1 час 36 минут.

    За весь матч Соболенко сделала 1 эйс и реализовала 5 брейк-поинтов из 6-и. Анисимова допустила 7 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-поинта из 7-и.

    По итогам противостояния Соболенко стала чемпионкой US Open — 2025. Напомним, что в прошлом году белорусская теннисистка также выиграла Открытый чемпионат США.

