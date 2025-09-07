Соболенко обыграла Анисимову и стала чемпионкой US Open-2025

Белорусская теннисисткаодолел американкув финале US Open-2025.

Соболенко (1-я ракетка мира) одержала победу над представительницей США (9-я ракетка мира) со счетом 6:3, 7:6 (7:3). Игра продолжалась 1 час 36 минут.

За весь матч Соболенко сделала 1 эйс и реализовала 5 брейк-поинтов из 6-и. Анисимова допустила 7 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-поинта из 7-и.

По итогам противостояния Соболенко стала чемпионкой US Open — 2025. Напомним, что в прошлом году белорусская теннисистка также выиграла Открытый чемпионат США.