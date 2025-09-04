ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Владислав ПрусовВладислав Прусов: Сборная Италии — последний шанс Гаттузо проявить себя
  • 09:19
    • В «Миннесоте» высказались о новом контракте с Капризовым
  • 08:33
    • Синнер одолел Музетти и пробился в полуфинал US Open 2025
  • 07:04
    • Осака вышла в полуфинал US Open 2025
  • 09:37
    • Хаби Алонсо номинирован на звание лучшего тренера августа в Примере
  • 07:15
    • Кудерметова не смогла пробиться в финал US Open 2025 в парном разряде
    Анисимова высказалась о победе над Свентек в четвертьфинале US Open

    Теннис Прогнозы на теннис WTA US Open Ига Свентек Аманда Анисимова
    Девятая ракетка мира американка Аманда Анисимова отреагировала на победу над Игой Свентек из Польши в четвертьфинале US Open.

    Аманда Анисимова
    Аманда Анисимова

    «Играть здесь — это просто невероятно. У меня здесь проходит лучший турнир в жизни. Когда я приехала, подумала: "Ну ладно, попробую пройти хотя бы один раунд". Всё это — настоящая мечта. Вернуться так после Уимблдона для меня особенно важно.

    Мне кажется, я приложила огромные усилия, чтобы перевернуть ситуацию. Сегодняшний матч доказал мне всё. Я могу это сделать. Это действительно что-то особенное», — сказала Анисимова на корте после матча.

    Прогнозы и ставки на US Open

    За выход в финал US Open 2025 Анисимова поборется с японкой Наоми Осакой.

