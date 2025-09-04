Анисимова высказалась о победе над Свентек в четвертьфинале US Open

Девятая ракетка мира американкаотреагировала на победу надиз Польши в четвертьфинале US Open.

«Играть здесь — это просто невероятно. У меня здесь проходит лучший турнир в жизни. Когда я приехала, подумала: "Ну ладно, попробую пройти хотя бы один раунд". Всё это — настоящая мечта. Вернуться так после Уимблдона для меня особенно важно.

Мне кажется, я приложила огромные усилия, чтобы перевернуть ситуацию. Сегодняшний матч доказал мне всё. Я могу это сделать. Это действительно что-то особенное», — сказала Анисимова на корте после матча.

Прогнозы и ставки на US Open

За выход в финал US Open 2025 Анисимова поборется с японкой Наоми Осакой.