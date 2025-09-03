Синнер: Матч против Музетти будет очень интересный для просмотра

Итальянский теннисиствысказался о предстоящем поединке против соотечественника

«Давление есть, оно всегда было. Это будет очень интересный матч для просмотра. Всегда по-разному, когда встречаются соотечественники, итальянец против итальянца. Эти поединки всегда особенные. Это невероятный игрок, очень талантливый, и он выступает на высоком уровне. У него были трудности в этом сезоне, но сейчас он в отличной форме, так что давление сейчас на мне. В то же время, чаще всего я чувствую это давление, так что посмотрим. Мне нравятся такие вызовы. Здорово с итальянской точки зрения.

Без сомнения, в полуфинале "Большого шлема" окажется итальянец. Эти вещи кажутся теперь обычными, но это не так. Очень трудно достичь таких высот, но шанс огромен», — приводит слова Синнера We Love Tennis.

Матч Синнера и Музетти в рамках четвертьфинала турнира состоится этой ночью.