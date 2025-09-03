ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Александр Филин: Надеюсь, «Балтика» сможет закончить сезон ещё выше
  • 12:07
    «Спартак» заплатит за Джику 5 млн евро
  • 18:03
    Джику пропустит матчи сборной Ганы из-за подписания контракта со «Спартаком»
  • 17:24
    «Енисей» и «Шинник» поделили очки в матче Первой лиги
  • 16:59
    Алехандро Бальде получил травму на тренировке
  • 14:57
    Российские болельщики смогут бесплатно посетить матч против Катара
    Кафельников сравнил карьеры Медведева и Джоковича

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Новак Джокович  Даниил Медведев
    Олимпийский чемпион Евгений Кафельников рассказал, почему Даниил Медведев не смог повторить успех Новака Джоковича.

    Евгений Кафельников
    Евгений Кафельников

    «Медведеву уже 29 лет, у него огромное количество титулов, и он никакого наставника не будет слушать так же безукоризненно, как делал это 15 лет назад, когда стремился подниматься в рейтинге, зарабатывать деньги. На этом фоне Джокович уникальный, но нельзя сравнивать менталитет русского человека и иностранца.

    Там всё иначе. Люди ценят те шансы, которые им предоставляет жизнь, — мы, к сожалению, не ценим. Я могу и в свой адрес то же самое сказать. Если бы я мог что-то изменить — наверняка изменил бы. К сожалению, такая натура русского человека. Сербия — абсолютно европейская страна. Да, мы одной религии, но менталитет совсем другой», — цитирует Кафельникова ТАСС.

    Прогнозы на теннис

    Напомним, что Джокович смог пробиться в полуфинал Открытого чемпионата США, где сыграет против Карлоса Алькараса из Испании.

