Кафельников сравнил карьеры Медведева и Джоковича

Олимпийский чемпионрассказал, почемуне смог повторить успех

«Медведеву уже 29 лет, у него огромное количество титулов, и он никакого наставника не будет слушать так же безукоризненно, как делал это 15 лет назад, когда стремился подниматься в рейтинге, зарабатывать деньги. На этом фоне Джокович уникальный, но нельзя сравнивать менталитет русского человека и иностранца.

Там всё иначе. Люди ценят те шансы, которые им предоставляет жизнь, — мы, к сожалению, не ценим. Я могу и в свой адрес то же самое сказать. Если бы я мог что-то изменить — наверняка изменил бы. К сожалению, такая натура русского человека. Сербия — абсолютно европейская страна. Да, мы одной религии, но менталитет совсем другой», — цитирует Кафельникова ТАСС.

Напомним, что Джокович смог пробиться в полуфинал Открытого чемпионата США, где сыграет против Карлоса Алькараса из Испании.