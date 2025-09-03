Тренер Алькараса: Не осмелюсь сказать, что Карлос фаворит в матче с Джоковичем

Тренер испанского теннисиставысказался по поводу предстоящего поединка своего подопечного с сербомв полуфинале US Open.

«Карлос играет потрясающе, очень уверенно, но не осмелюсь сказать, что он фаворит. Новак выложится по полной, будет очень тяжело.

То, что произошло в Австралии, было болезненным из-за того, как всё случилось, но здесь условия будут другими. Мы играли там вечером, и это немного ему помогло, мяч отскакивал ниже. Мяч был более плоским, и это ему больше подходило. Здесь, думаю, если мы будем играть днём, это будет для нас лучше», — приводит слова Ферреро Tennis365.

Алькарас и Джокович сыграют между собой в пятницу, 5 сентября.