    Тренер Алькараса: Не осмелюсь сказать, что Карлос фаворит в матче с Джоковичем

    Теннис Прогнозы на теннис ATP US Open Карлос Алькарас Новак Джокович 
    Тренер испанского теннисиста Карлоса Алькараса Хуан-Карлос Ферреро высказался по поводу предстоящего поединка своего подопечного с сербом Новаком Джоковичем в полуфинале US Open.

    Карлос Алькарас
    Карлос Алькарас

    «Карлос играет потрясающе, очень уверенно, но не осмелюсь сказать, что он фаворит. Новак выложится по полной, будет очень тяжело.

    То, что произошло в Австралии, было болезненным из-за того, как всё случилось, но здесь условия будут другими. Мы играли там вечером, и это немного ему помогло, мяч отскакивал ниже. Мяч был более плоским, и это ему больше подходило. Здесь, думаю, если мы будем играть днём, это будет для нас лучше», — приводит слова Ферреро Tennis365.

    Прогнозы на теннис

    Алькарас и Джокович сыграют между собой в пятницу, 5 сентября.

