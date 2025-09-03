Алькарас: Моя подача — это важное оружие

Вторая ракетка мира испанский теннисистрассказал о стиле своей игры. По словам спортсмена, он сейчас доволен тем, как подает.

«Считаю, что моя подача — это важное оружие, поэтому я должен был довести её до совершенства, и она придаёт много уверенности. Она даёт агрессию и заставляет соперника работать на пределе.

Я очень доволен тем, как подаю сейчас, и именно поэтому играю с таким удовольствием — вообще без давления. Это тот стиль, в который я люблю играть в теннис, и я стараюсь следовать ему. Когда у меня есть возможность исполнить красивый удар, я думаю: "Почему бы и нет? " Я здесь, чтобы развлекать зрителей», — приводит слова Алькараса Sky Sports.

В полуфинале US Open 2025 Алькарас встретится с сербом Новаком Джоковичем.