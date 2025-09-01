ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джон Кордоба и Жоао ВикторСпоры, эмоции и удаление: «Краснодар» в меньшинстве удержал ничью с ЦСКА
  • 09:02
    • Романо: Исак перейдет в «Ливерпуль» за рекордную для АПЛ сумму
  • 08:01
    • «Интер Майами» уступил в финале Кубка лиг «Сиэтлу»
  • 07:30
    • Рыбакина вылетела с US Open, уступив Вондроушовой
  • 07:22
    • Соболенко легко пробилась в четвертьфинал US Open
  • 07:13
    • Джокович вышел в 1/4 финала US Open
    Все новости спорта

    Джокович: То, как я сыграл сегодня, придает мне сил и позитива

    Теннис Прогнозы на теннис ATP US Open Новак Джокович  Ян-Леннард Штруфф
    Сербский теннисист Новак Джокович высказался о победе над немцем Яном-Леннардом Штруффом (6:3, 6:3, 6:2) на US Open.

    Новак Джокович
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Новак Джокович

    «То, как я сыграл сегодня, придает мне сил и позитива. Пока что это лучшее выступление на турнире. Надеюсь, я смогу продолжить в том же духе. Я ожидаю, что игроки, которые никогда не выигрывали у меня, выйдут на корт и попробуют что-то новое, попытаются заставить меня чувствовать себя некомфортно и играть более агрессивно или нет, неважно.

    Я не думаю, что с Тэйлором произойдут какие-то серьезные изменения, потому что, очевидно, ты придерживаешься того плана игры, который помог тебе выйти в четвертьфинал, и ты знаешь, в чем твои сильные стороны... Для него это, очевидно, подача и форхенд», — отметил Джокович на пресс-конференции.

    Прогнозы на теннис

    Теперь в четвертьфинале Джоковича ждет матч с американцем Тейлором Фрицем (4), победившим чеха Томаша Махача (22) — 6:4, 6:3 6:3.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Рублев повторит свой лучший результат на US Open?
  • Оже-Альяссим — Рублев. Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
  • Таджикистан не заметит афганцев
  • Афганистан — Таджикистан. Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • Осака спокойно обыграет Гауфф?
  • Осака — Гауфф. Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.59
  • Экспресс дня 1 сентября
  • Сегодня в 22:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Афганистан — Таджикистан
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Осака — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.41
  • Прогноз на матч Костюк — Мухова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Анисимова — Хаддад-Майя
  • Теннис
  • Завтра в 04:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Александрова — Свентек
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Синнер — Бублик
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Риди — Де Минор
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры