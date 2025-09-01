Джокович: То, как я сыграл сегодня, придает мне сил и позитива

Сербский теннисиствысказался о победе над немцем(6:3, 6:3, 6:2) на US Open.

«То, как я сыграл сегодня, придает мне сил и позитива. Пока что это лучшее выступление на турнире. Надеюсь, я смогу продолжить в том же духе. Я ожидаю, что игроки, которые никогда не выигрывали у меня, выйдут на корт и попробуют что-то новое, попытаются заставить меня чувствовать себя некомфортно и играть более агрессивно или нет, неважно.

Я не думаю, что с Тэйлором произойдут какие-то серьезные изменения, потому что, очевидно, ты придерживаешься того плана игры, который помог тебе выйти в четвертьфинал, и ты знаешь, в чем твои сильные стороны... Для него это, очевидно, подача и форхенд», — отметил Джокович на пресс-конференции.

Теперь в четвертьфинале Джоковича ждет матч с американцем Тейлором Фрицем (4), победившим чеха Томаша Махача (22) — 6:4, 6:3 6:3.