Свентек: Калинская показывала потрясающий теннис

    Хильберто МораМексиканский Иньеста: кто такой Хильберто Мора и почему его хотят «Реал», «Барса» и «Ман Сити»
  • 09:51
    • Бублик в пяти сетах победил Пола и вышел в 1/8 финала US Open
  • 08:13
    • Александрова вышла в третий круг US Open 2025
  • 08:19
    • Калинская проиграла Свентек в третьем круге Открытого чемпионата США
  • 00:30
    • «Реал» в волевом стиле победил «Мальорку»
  • 00:18
    • Рублев в пяти сетах обыграл Вона и вышел в 1/8 финала US Open
    Все новости спорта

    Теннис Прогнозы на теннис WTA US Open Ига Свентек Анна Калинская
    Первая ракетка мира Ига Свентек прокомментировала свою победу над Анной Калинской в матче третьего круга US Open. Польская теннисистка выиграла со счетом 7:6 (7:2), 6:4, хотя в первом сете уступала 1:5.

    Ига Свентек
    «Честно говоря, даже не знаю, что сказать. Анна показывала потрясающий теннис, рисковала и пробивала невероятные удары. Мне же нужно было просто избегать ошибок. Я чувствовала себя в хорошей форме, но никак не могла завершить важные розыгрыши.

    Когда счёт был далеко не в мою пользу, я поняла, что терять нечего. Поэтому решила играть максимально агрессивно — другого выхода не было», — цитирует Свёнтек Yahoo Sports.

    Прогнозы и ставки на US Open

    В 1/8 финала полька встретится с россиянкой Екатериной Александровой.

