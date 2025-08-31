Свентек: Калинская показывала потрясающий теннис

Первая ракетка мирапрокомментировала свою победу надв матче третьего круга US Open. Польская теннисистка выиграла со счетом 7:6 (7:2), 6:4, хотя в первом сете уступала 1:5.

«Честно говоря, даже не знаю, что сказать. Анна показывала потрясающий теннис, рисковала и пробивала невероятные удары. Мне же нужно было просто избегать ошибок. Я чувствовала себя в хорошей форме, но никак не могла завершить важные розыгрыши.

Когда счёт был далеко не в мою пользу, я поняла, что терять нечего. Поэтому решила играть максимально агрессивно — другого выхода не было», — цитирует Свёнтек Yahoo Sports.

В 1/8 финала полька встретится с россиянкой Екатериной Александровой.