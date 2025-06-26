Навратилова назвала главных фаворитов женского турнира на Уимблдоне

Одна из сильнейших теннисисток в истории, обладательница 18 титулов ТБШ,назвала главных претенденток на победу в женском Уимблдоне.

«Глядя на результаты Арины Соболенко, трудно поверить, что она не фаворитка в этом году. Она полноценный игрок и хорошо играет на траве. Трудно найти у нее слабое место или уязвимость. Мне интересно, поможет ли ей проигрыш в финале минувшего Открытого чемпионата Франции найти мотивацию. Я думаю, она находится в хорошем положении.

Кори Гауфф я бы поставила вторым фаворитом. Великие спортсменки всегда блистают на траве. Она лучший атлет в женском теннисе. Это должно окупиться, она поймала кураж после победы на Открытом чемпионате Франции. Все дело в управлении своей игрой, управлении своим телом, своими эмоциями. Она нашла золотую середину, равновесие между сосредоточенностью и воодушевлением.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Мэдисон Киз? После победы в Австралии у нее с плеч свалился огромный груз. Навыки — это то, что помогает побеждать на траве, и они у нее есть. Я думаю, что она третья фаворитка на победу в турнире после Соболенко и не намного позади Гауфф», — цитирует слова Навратиловой сайт WTA.

Основная сетка турнира пройдет с 30 июня по 13 июля. В прошлом году английский мэйджор выиграла чешка Барбора Крейчикова.