Карен Хачанов пробился в четвертьфинал турнира ATP-250 в Хертогенбосе

, занимающий 24-е место в мировом рейтинге, вышел в четвертьфинал травяного турнира ATP-250 в Хертогенбосе (Нидерланды).

Во втором круге россиянин одержал победу над американцем Маккензи Макдональдом (99-е место в рейтинге ATP) со счетом 6:3, 5:7, 7:6 (7:4). Матч продолжался 2 часа 32 минуты.

За это время Хачанов сделал 13 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из девяти возможных. Макдональд отметился четырьмя подачами навылет, двумя двойными ошибками и двумя реализованными брейк-пойнтами из трёх попыток.

В следующем раунде за выход в полуфинал Хачанов сыграет с канадцем Габриэлем Диалло.