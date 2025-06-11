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    Карен Хачанов пробился в четвертьфинал турнира ATP-250 в Хертогенбосе

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Карен Хачанов Маккензи Макдональд
    Карен Хачанов, занимающий 24-е место в мировом рейтинге, вышел в четвертьфинал травяного турнира ATP-250 в Хертогенбосе (Нидерланды).

    Карен Хачанов
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    Карен Хачанов

    Во втором круге россиянин одержал победу над американцем Маккензи Макдональдом (99-е место в рейтинге ATP) со счетом 6:3, 5:7, 7:6 (7:4). Матч продолжался 2 часа 32 минуты.

    За это время Хачанов сделал 13 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из девяти возможных. Макдональд отметился четырьмя подачами навылет, двумя двойными ошибками и двумя реализованными брейк-пойнтами из трёх попыток.

    В следующем раунде за выход в полуфинал Хачанов сыграет с канадцем Габриэлем Диалло.

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