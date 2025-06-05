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    Синнер опубликовал пост в соцсетях после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос»

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Янник Синнер Ролан Гаррос
    Лидер мирового теннисного рейтинга и трехкратный победитель турниров «Большого шлема» Янник Синнер прокомментировал свой выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции.

    Янник Синнер
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    Янник Синнер

    В четвертьфинале итальянец уверенно обыграл казахстанца Александра Бублика со счетом 6:1, 7:6, 6:0.

    После матча Синнер опубликовал пост в социальных сетях, выразив благодарность фанатам:
    «Счастлив выйти в полуфинал! Спасибо всем за невероятную поддержку!»

    Серия побед Синнера на «Шлемах» продолжается с US Open — 2024. Последнее поражение на подобных турнирах Янник потерпел от Даниила Медведева в четвертьфинале Уимблдона того же года.

    В борьбе за финал «Ролан Гаррос» Синнер встретится с сербом Новаком Джоковичем, обладателем 24 титулов «Большого шлема».

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