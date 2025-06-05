Синнер опубликовал пост в соцсетях после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос»

Лидер мирового теннисного рейтинга и трехкратный победитель турниров «Большого шлема»прокомментировал свой выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции.

В четвертьфинале итальянец уверенно обыграл казахстанца Александра Бублика со счетом 6:1, 7:6, 6:0.

После матча Синнер опубликовал пост в социальных сетях, выразив благодарность фанатам:

«Счастлив выйти в полуфинал! Спасибо всем за невероятную поддержку!»

Серия побед Синнера на «Шлемах» продолжается с US Open — 2024. Последнее поражение на подобных турнирах Янник потерпел от Даниила Медведева в четвертьфинале Уимблдона того же года.

В борьбе за финал «Ролан Гаррос» Синнер встретится с сербом Новаком Джоковичем, обладателем 24 титулов «Большого шлема».