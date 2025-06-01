Свентек: В первом сете матча с Рыбакиной казалось, что играю против Синнера

Польская теннисисткавысказалась о победе надиз Казахстана в четвнртом круге «Ролан Гаррос».

«Это было очень тяжело. В первом сете мне казалось, что я играю против Янника Синнера. Елена действительно доводила меня до предела. Я должна была что-то сделать, чтобы вернуться в матч. Просто должна была бороться и надеяться, что она играет не так хорошо. В конце концов, мне удалось сыграть в свою игру и победить, так что я очень счастлива», — сказала Свёнтек в интервью на корте.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

В четвертьфинале Свентек сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.