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    Паолини: Очень важно постоянно играть хорошо

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Ролан Гаррос Жасмин Паолини
    Итальянская теннисистка Жасмин Паолини отметила, что она смогла улучшить в нынешнем сезоне. Спортсменка является 4-й ракеткой мира.

    Жасмин Паолини
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    Жасмин Паолини

    «Сложный вопрос, ведь мы всегда работаем над улучшениями. Стараемся выкладываться в каждом матче, но это непросто. В прошлом году я приехала на "Ролан Гаррос" после более стабильного отрезка сезона.

    Думаю, именно стабильность — один из ключевых факторов, который позволяет держаться на высоком уровне. Очень важно постоянно играть хорошо», — сказала Паолини на пресс-конференции после матча первого круга «Ролан Гаррос».

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    Во втором круге «Ролан Гаррос» Паолини сыграет с победительницей матча между австралийками Айлой Томлянович и Майей Джойнт.

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