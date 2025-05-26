Паолини: Очень важно постоянно играть хорошо

Итальянская теннисисткаотметила, что она смогла улучшить в нынешнем сезоне. Спортсменка является 4-й ракеткой мира.

«Сложный вопрос, ведь мы всегда работаем над улучшениями. Стараемся выкладываться в каждом матче, но это непросто. В прошлом году я приехала на "Ролан Гаррос" после более стабильного отрезка сезона.

Думаю, именно стабильность — один из ключевых факторов, который позволяет держаться на высоком уровне. Очень важно постоянно играть хорошо», — сказала Паолини на пресс-конференции после матча первого круга «Ролан Гаррос».

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

Во втором круге «Ролан Гаррос» Паолини сыграет с победительницей матча между австралийками Айлой Томлянович и Майей Джойнт.