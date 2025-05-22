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    Берреттини снялся с «Ролан Гаррос» — 2025

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Маттео Берреттини Ролан Гаррос
    28-я ракетка мира Маттео Берреттини официально отказался от участия в Открытом чемпионате Франции — 2025.

    Маттео Берреттини
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    Маттео Берреттини

    Как сообщает Eurosport Italia, итальянец четвёртый год подряд пропускает «Ролан Гаррос», вновь по причине травмы.

    Причиной стало обострение старой травмы косых мышц живота — именно эта проблема не раз мешала теннисисту возвращаться на высокий уровень. Рецидив произошёл в матче третьего круга «Мастерса» в Риме против норвежца Каспера Рууда, где Берреттини был вынужден сняться при счёте 5:7, 0:2.

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    Ранее, на «Мастерсе» в Мадриде, он также не смог доиграть матч третьего круга с британцем Джеком Дрейпером.

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