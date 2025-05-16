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    Гауфф прокомментировала выход в финал турнира в Риме

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Кори Гауфф  Чжэн Циньвэнь
    Американка Кори Гауфф высказалась о победе над китаянкой Чжэн Циньвэнь в полуфинале турнира в Риме (Италия).

    Кори Гауфф
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    Кори Гауфф

    «Эта победа особенная. Наконец-то выйти в финал — многое для меня значит. В особенности хочу поблагодарить зрителей, которые остались на трибунах до конца. Прекрасно понимаю, насколько поздно мы закончили. Искренне благодарна за поддержку, которую получила во время этого матча.

    В финале, возможно, все будет иначе , но это нормально. Спасибо всем за тепло сегодняшней ночи, теперь уже точно пора отдыхать», — сказала теннисистка после матча.

    В финале 21-летняя Гауфф встретится с Жасмин Паолини. Матч состоится в субботу, 17 мая, и начнется в 13:00 мск.

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    Сейчас Гауфф является третьей ракеткой мира.

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