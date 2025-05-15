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    Музетти отреагировал на победу над Зверевым

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Александр Зверев Лоренцо Музетти
    Итальянец Лоренцо Музетти высказался о победе над немцем Александром Зверевым в 1/4 финала «Мастерса» в Риме. Музетти одолел соперника со счетом 7:6 (7:1), 6:4.

    Лоренцо Музетти
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    Лоренцо Музетти

    «Это потрясающе. Так поздно и полный стадион болельщиков. Это большое преимущество. Всю эту неделю была невероятная поддержка болельщиков. Я почувствовал адреналин и энергию с первого розыгрыша, даже в трудное начало матча. Мне удалось вернуться и найти выход. Это стало ключом к победе», — сказал Музетти в интервью на корте.

    В полуфинале «Мастерса» в Риме Музетти сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом. Турнир в Риме проходит с 7 по 19 мая.

    Прогнозы на теннис

    На данный момент Музетти является 9-й ракеткой мира.

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