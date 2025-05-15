Музетти отреагировал на победу над Зверевым

Лоренцо Музетти Фото: globallookpress.com
«Это потрясающе. Так поздно и полный стадион болельщиков. Это большое преимущество. Всю эту неделю была невероятная поддержка болельщиков. Я почувствовал адреналин и энергию с первого розыгрыша, даже в трудное начало матча. Мне удалось вернуться и найти выход. Это стало ключом к победе», — сказал Музетти в интервью на корте.
В полуфинале «Мастерса» в Риме Музетти сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом. Турнир в Риме проходит с 7 по 19 мая.
На данный момент Музетти является 9-й ракеткой мира.