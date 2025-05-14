Синнер: Я чувствую себя легче после года с большим грузом на плечах

Янник Синнер Фото: globallookpress.com
«Теннис должен оставаться игрой. Я чувствую себя легче после года с большим грузом на плечах. Теперь этого больше нет.
Нет более прекрасного места для игры, чем Центральный корт на каждом турнире. Всегда приятно выходить на корт, и всё, что я могу сделать, это выложиться на 100%», — приводит слова Синнера Punto de Break.
Ранее на «Мастерсе» в Риме (Италия) Синнер пробился в 1/4 финала. В четвертом круге Янник одолел аргентинца Франсиско Серундоло (7:6, 6:3).