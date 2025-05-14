Синнер: Я чувствую себя легче после года с большим грузом на плечах

Первая ракетка мира итальянский теннисистотметил, что ощущает себя легче после завершения дела о нарушении антидопинговых правил. Ранее Синнер отбыл дисквалификацию.

«Теннис должен оставаться игрой. Я чувствую себя легче после года с большим грузом на плечах. Теперь этого больше нет.

Нет более прекрасного места для игры, чем Центральный корт на каждом турнире. Всегда приятно выходить на корт, и всё, что я могу сделать, это выложиться на 100%», — приводит слова Синнера Punto de Break.

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Ранее на «Мастерсе» в Риме (Италия) Синнер пробился в 1/4 финала. В четвертом круге Янник одолел аргентинца Франсиско Серундоло (7:6, 6:3).