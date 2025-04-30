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    Надаль: Верю, что у Алькараса будет одна из лучших карьер в истории

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Рафаэль Надаль
    Бывший испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о карьере своего соотечественника Карлоса Алькарас.

    Рафаэль Надаль
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    Рафаэль Надаль

    «Все мы испытывали давление со стороны СМИ и надеждами, которые люди возлагают на тебя. Но я думаю, что в конце концов мы, люди, знаем, как с этим справиться. Не думаю, что для Карлоса это большая проблема. Он отличный игрок, и у него за спиной прекрасная семья.

    Он уже добился многого и строит потрясающую карьеру. Если он избежит травм — а это самое важное, — он выиграет еще больше. Я искренне верю, что у него будет одна из лучших карьер в истории, и желаю ему этого», — приводит слова Надаля CNN.

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    Напомним, что 21-летний Алькарас уже смог выиграть 4 турнира «Большого Шлема».

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