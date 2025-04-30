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    Мирра Андреева: Знаю, что в матчах с лучшими игроками мне нечего терять

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Мирра Андреева
    Российская теннисистка Мирра Андреева отметила, с каким настроем она выходит на матчи против топ-игроков.

    Мирра Андреева
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    Мирра Андреева

    «Я играла с Игой в Цинциннати в 2024 году и проиграла в трёх сетах. Матч был очень напряжённым. Я подумала, что, если тогда я была близка, может быть, в следующий раз смогу победить её. Думала, что ничего плохого не произойдёт, если я проиграю второй ракетке мира, многократной победительнице турниров "Большого шлема".

    Так я подхожу к матчам с лучшими игроками. Знаю, что мне нечего терять, стараюсь наслаждаться каждым моментом в таких матчах», — приводит слова Андреевой сайт «Ролан Гаррос».

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    Сейчас Мирра Андреева является седьмой ракеткой мира.

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