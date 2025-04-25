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    Зверев: Хочу выиграть еще один «Большой шлем»

    Теннис Александр Зверев
    Вторая ракетка мира Александр Зверев уверенно вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде.

    Александр Зверев
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    Александр Зверев

    «Я очень сильно хочу выиграть турнир, хочу стать первым в мире. Но в то же время я понимаю, что ту жизнь, которую теннис мне дал, мне больше бы не дало ничто другое», — сказал Зверев в эфире канала «Больше! Теннис».

    В матче второго круга немецкий теннисист без особых проблем обыграл 55-ю ракетку мира, испанца Роберто Баутиста-Агута, со счётом 6:2, 6:2. Встреча продолжалась чуть более часа.

    В третьем круге мадридского «Мастерса» Зверев встретится с победителем пары Нуну Боржеш (Португалия) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания)

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