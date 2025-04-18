Хачанов: Очень рад победе, доволен своей игрой и хочу продолжать в том же духе

Российский теннисиствысказался о победе над испанцем(6:4, 7:5) четвертьфинале турнира в Барселоне.

«Очень рад! Очередная победа. очередной тяжёлый матч против игрока, который, по-моему, в чемпионской гонке в десятке. Алехандро — очень опасный теннисист, у него много вариативности, но при этом я понимал, что мне надо психологически оставаться всегда в матче, что в принципе и случилось во втором сете при счёте 2:5.

Он всё попадал, а я не много выключился, дал ему больше возможностей входить в корт. В конце концов я постарался сфокусироваться на игре, делал всё, что могу и мне удалось вернуться с 2:5 на 7:5. Поэтому очень рад победе, доволен своей игрой и хочу продолжать в том же духе», — сказал Хачанов в интервью на корте.

За выход в финал турнира Хачанов сыграет против Хольгера Руне из Дании.