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    Вавринка выиграл первый матч в 2025 году на турнирах АТР

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Станислас Вавринка
    Знаменитый швейцарский теннисист Стэн Вавринка успешно стартовал на турнире серии ATP-250 в румынском Бухаресте.

    Стэн Вавринка
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    Стэн Вавринка

    Для 40-летнего обладателя трех титулов на турнирах «Большого шлема» этот успех стал первым в этом году на турнирах АТР.

    В первом круге турнира Вавринка победил казаха Тимофея Скатова (174) со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (7:1).

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    Матч длился более трех часов. За это время Вавринка выполнил семь эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 16 заработанных. У Скатова один эйс, четыре двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 15.

    Во втором круге соперником Вавринки станет испанец Педро Мартинес-Портеро (2).

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