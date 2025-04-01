Вавринка выиграл первый матч в 2025 году на турнирах АТР

Знаменитый швейцарский теннисистуспешно стартовал на турнире серии ATP-250 в румынском Бухаресте.

Для 40-летнего обладателя трех титулов на турнирах «Большого шлема» этот успех стал первым в этом году на турнирах АТР.

В первом круге турнира Вавринка победил казаха Тимофея Скатова (174) со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (7:1).

Прогнозы на теннис

Матч длился более трех часов. За это время Вавринка выполнил семь эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 16 заработанных. У Скатова один эйс, четыре двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 15.

Во втором круге соперником Вавринки станет испанец Педро Мартинес-Портеро (2).