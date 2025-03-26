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    Соболенко: Рада, как я справилась со своими эмоциями

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Арина Соболенко Чжэн Циньвэнь
    Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о победе над Чжэн Циньвэнь из Китая в четвертьфинале турнира в Майами (США).

    Арина Соболенко
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    Арина Соболенко

    «Я очень довольна тем, на каком уровне играла в первом сете. Во втором сете, я думаю, мы по какой-то причине не смогли приспособиться к мячам. Может быть, потому что матч проходил в позднее, мячи становились очень тяжёлыми и большими, поэтому у нас обеих были проблемы с подачами.

    Рада, как я справилась со своими эмоциями. И хотя моя подача не работала лучшим образом, я всё равно боролась за каждое очко, и я очень горжусь этим», — приводит слова Соболенко сайт турнира в Майами.

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    В полуфинале Соболенко сыграет с представительницей Италии Жасмин Паолини.

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