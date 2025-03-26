Соболенко: Рада, как я справилась со своими эмоциями

Первая ракетка мира белорусская теннисисткавысказалась о победе надиз Китая в четвертьфинале турнира в Майами (США).

«Я очень довольна тем, на каком уровне играла в первом сете. Во втором сете, я думаю, мы по какой-то причине не смогли приспособиться к мячам. Может быть, потому что матч проходил в позднее, мячи становились очень тяжёлыми и большими, поэтому у нас обеих были проблемы с подачами.

Рада, как я справилась со своими эмоциями. И хотя моя подача не работала лучшим образом, я всё равно боролась за каждое очко, и я очень горжусь этим», — приводит слова Соболенко сайт турнира в Майами.

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В полуфинале Соболенко сыграет с представительницей Италии Жасмин Паолини.