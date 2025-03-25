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    Соболенко: Я сосредотачиваюсь на себе, а не на давлении

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Арина Соболенко
    Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о давлении. Уроженка Минска занимает первое место в рейтинге WTA.

    Арина Соболенко
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    Арина Соболенко

    «Я думаю, что я там, где должна быть. Очень рад видеть себя на такой позиции, потому что я работала, очень много работала, чтобы оказаться там, где я сейчас. Это не давление для меня. Очень приятно находиться в этом положении.

    Скажем так, быть спортсменом — это уже большое давление. Я сосредотачиваюсь на себе, а не на моментах давления. Думаю, что если вы готовы сфокусироваться на себе и на совершенствовании, то давления нет. На US Open есть табличка с надписью: "Давление — это привилегия". Я так это понимаю», — приводит слова Соболенко Punto de Break.

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