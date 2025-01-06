Свентек: Я очень упорно боролась за все титулы в последние годы

Польская теннисистка, являющаяся второй ракеткой мира, отметила, как переживала из-за ситуации с допинг-делом.

«Вы можете быть спокойны за себя, что не сделали ничего плохого, но на самом деле никто не относится к вам так… Особенно люди, которые как бы осуждают вас. Даже когда говоришь правду, то чувствуешь, что они относятся к тебе как к обманщику.

Я очень упорно боролась за все титулы в последние годы. А что, если люди в своих мыслях отнимут это у меня? А что, если они будут смотреть на меня по-другому? Я была дома в то время, и все равно были люди, которые подходили за автографами или за селфи. И я такая: "И ты будешь заниматься этим месяц?" — сказала Свентек в эфире подкаста Tennis Insider Club.