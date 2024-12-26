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    Соболенко: Я готова к старту сезона

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Арина Соболенко
    Белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась, готова ли она к новому сезону.

    Арина Соболенко
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    Арина Соболенко

    «Я чувствую себя свежей и готовой к старту сезона. Я люблю Австралию и всегда приезжаю сюда голодной до побед и максимально подготовленной. Здесь невероятные болельщики.

    У меня много приятный воспоминаний, связанных с Брисбеном, и я жду не дождусь, когда начну играть. В прошлый раз результат оказался не таким, как я хотела, но в этом году я постараюсь показать максимум», — цитирует теннисистку сайт WTA.

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    Соболенко готовится сыграть на турнире в Брисбене, который стартует 29 декабря и завершится 5 января.

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