Эрика Андреева вылетела в четвертьфинале на турнире в Лиможе

Эрика Андреева Фото: globallookpress.com
Ее обидчицей стала швейцарка Селин Наэф (181), победившая в двух сетах со счетом 7:5, 6:4.
Игра длилась 1 час 51 минуту. За это время Андреева один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми заработанных (38%).
В активе швейцарки четыре эйса, шесть двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12 (42%).
Эрика Андреева была последней из россиянок на этом турнире. Ранее из борьбы выбыли Захарова и Анна Блинкова.