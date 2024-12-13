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    Эрика Андреева вылетела в четвертьфинале на турнире в Лиможе

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Эрика Андреева
    Российская теннисистка Эрика Андреева (79) проиграла в четвертьфинале на турнире во французском Лиможе категории WTA-125.

    Эрика Андреева
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    Эрика Андреева

    Ее обидчицей стала швейцарка Селин Наэф (181), победившая в двух сетах со счетом 7:5, 6:4.

    Игра длилась 1 час 51 минуту. За это время Андреева один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми заработанных (38%).

    В активе швейцарки четыре эйса, шесть двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12 (42%).

    Прогнозы на теннис

    Эрика Андреева была последней из россиянок на этом турнире. Ранее из борьбы выбыли Захарова и Анна Блинкова.

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