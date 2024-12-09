Кирьос: Мой теннисный IQ выше, чем у Большой четверки

Главный enfant terrible мужского теннисапри составлении портрета идеального игрока в графу «теннисный интеллект» поставил свою скромную персону и объяснил причину такого выбора.

«Я играл с Джоковичем, Федерером, Надалем и Марреем. Мой теннисный интеллект выше, чем у них. Я не знаю, доходил ли кто-нибудь в истории тенниса до финала Уимблдона без тренера. Так что по уровню IQ я бы выбрал себя», — приводит слова Кирьоса Ubitennis со ссылкой на подкаст «Lets Trot».

Главным достижением 29-летнего австралийца Ника Кирьоса считается выход в финал Уимблдона-2024 и 13-е место в рейтинге АТР.

За свою карьеру он выиграл 7 турниров в одиночном разряде. С 2023 года не выходит на теннисный корт в профессиональных соревнованиях.

Отметим, что в активе Кирьоса также имеется победа на Открытом чемпионате Австралии — 2022 в парном разряде. Он завоевал титул вместе с соотечественником Танаси Коккинакисом.