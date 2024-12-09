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    НеймарТрансферный дайджест. 2-9 декабря
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    Кирьос: Мой теннисный IQ выше, чем у Большой четверки

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Ник Кирьос Рафаэль Надаль Энди Мюррей Новак Джокович  Роджер Федерер
    Главный enfant terrible мужского тенниса Ник Кирьос при составлении портрета идеального игрока в графу «теннисный интеллект» поставил свою скромную персону и объяснил причину такого выбора.

    Ник Кирьос
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    Ник Кирьос

    «Я играл с Джоковичем, Федерером, Надалем и Марреем. Мой теннисный интеллект выше, чем у них. Я не знаю, доходил ли кто-нибудь в истории тенниса до финала Уимблдона без тренера. Так что по уровню IQ я бы выбрал себя», — приводит слова Кирьоса Ubitennis со ссылкой на подкаст «Lets Trot».

    Главным достижением 29-летнего австралийца Ника Кирьоса считается выход в финал Уимблдона-2024 и 13-е место в рейтинге АТР.

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    • За свою карьеру он выиграл 7 турниров в одиночном разряде. С 2023 года не выходит на теннисный корт в профессиональных соревнованиях.

    Отметим, что в активе Кирьоса также имеется победа на Открытом чемпионате Австралии — 2022 в парном разряде. Он завоевал титул вместе с соотечественником Танаси Коккинакисом.

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