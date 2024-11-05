Рублев успешно стартовал на турнире в Меце

Россиянин(9) начал выступления на турнире серии АТР-250 во французском Меце с уверенной победы.

В первом круге он в двух сетах переиграл итальянца Лоренцо Сонего (51) со счетом 7:6 (7:3), 7:5.

Соперники были на корте 1 час 52 минуты. Рублев за это время сделал шесть подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из пяти заработанных.

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У Сонего 12 эйсов, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти заработанных.

В следующем круге турнира Рублев встретится с победителем пары Ян-Леннарл Штруфф (Франция) — Корентен Муте (Франция).