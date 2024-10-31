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    Димитров: Многое бы отдал, чтобы сыграть на Итоговом чемпионате ATP

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Григор Димитров
    Болгарский теннисист Григор Димитров отметил, что он нацелен попасть на Итоговый чемпионат ATP — 2024.

    Григор Димитров
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    Григор Димитров

    «Я бы, наверное, многое отдал, чтобы оказаться в Италии. Не хочу врать. Мой подход к вещам немного отличается от того, что было много лет назад. Нахожусь там, где всё ещё претендую на победу.

    Всё ещё сражаюсь с лучшими игроками мира. Побеждаю молодых парней. Это придаёт мне уверенности и делает меня счастливым. Если вы спросите меня, хочу ли я быть там… да, конечно», — сказал Димитров в интервью на корте.

    Итоговый чемпионат ATP — 2024 состоится в Турине (Италия) с 10 по 17 ноября.

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