Димитров: Многое бы отдал, чтобы сыграть на Итоговом чемпионате ATP

Болгарский теннисистотметил, что он нацелен попасть на Итоговый чемпионат ATP — 2024.

«Я бы, наверное, многое отдал, чтобы оказаться в Италии. Не хочу врать. Мой подход к вещам немного отличается от того, что было много лет назад. Нахожусь там, где всё ещё претендую на победу.

Всё ещё сражаюсь с лучшими игроками мира. Побеждаю молодых парней. Это придаёт мне уверенности и делает меня счастливым. Если вы спросите меня, хочу ли я быть там… да, конечно», — сказал Димитров в интервью на корте.

Итоговый чемпионат ATP — 2024 состоится в Турине (Италия) с 10 по 17 ноября.