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    Димитров пробился в третий круг «Мастерса» в Париже

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Григор Димитров Томас Мартин Этчеверри  Юго Эмбер Маркос Гирон
    Болгарский теннисист Григор Димитров (9) одержал волевую победу на «тысячнике» в Париже.

    Григор Димитров
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    Григор Димитров

    Он обыграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри (40) со счетом 6:7 (9:11), 6:3, 7:5.

    Игра длилась 2 часа 48 минут. За это время Димитров 10 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных.

    На счету Этчеверри 17 эйсов, две двойные ошибки и три заработанных брейк-пойнта.

    В третьем круге турнира Григор Димитров встретится с французом Артуром Риндеркнешем , который во втором круге выбил Алекса Михельсена из США.

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    В другом матче француз Юго Эмбер (18) победил американца Маркоса Гирона (49) со счетом 6:3, 6:2.

    Игра длилась 1 час. Умбер девять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету его соперника три эйса, столько же двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт.

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