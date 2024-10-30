Димитров пробился в третий круг «Мастерса» в Париже

Болгарский теннисист(9) одержал волевую победу на «тысячнике» в Париже.

Он обыграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри (40) со счетом 6:7 (9:11), 6:3, 7:5.

Игра длилась 2 часа 48 минут. За это время Димитров 10 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных.

На счету Этчеверри 17 эйсов, две двойные ошибки и три заработанных брейк-пойнта.

В третьем круге турнира Григор Димитров встретится с французом Артуром Риндеркнешем , который во втором круге выбил Алекса Михельсена из США.

Прогнозы на теннис

В другом матче француз Юго Эмбер (18) победил американца Маркоса Гирона (49) со счетом 6:3, 6:2.

Игра длилась 1 час. Умбер девять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету его соперника три эйса, столько же двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт.