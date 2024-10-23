Димитров уверенно стартовал на турнире в Вене

Болгарский теннисист(9-я ракетка мира) начал с победы выступления на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия).

В первом круге он в двух сетах переиграл китайца Чжан Чжичженя (46) со счетом 6:4, 7:5.

Соперники были на корте 1 час 38 минут. Димитров за это время выполнил 12 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных.

К китайца четыре эйса, три двойные ошибки и единственный выигранный брейк-пойнт из семи.

Во втором круге турнира Димитров сразится с чехом Томашем Махачем, обыгравшим в первом круге венгра Фабиана Марожана — 7:6 (7:5), 6:1.