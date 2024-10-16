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    Надаль: Алькарас и Синнер построят отличную карьеру

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Карлос Алькарас Рафаэль Надаль Янник Синнер
    Испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о перспективах 23-летнего Янника Синнера и 21-летнего Карлоса Алькараса. По его словам, теннисисты показывают отличные результаты.

    Рафаэль Надаль
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    Рафаэль Надаль

    «Они отлично справляются. Они очень молоды, но уже добиваются удивительных результатов, выигрывают турниры "Большого шлема" и "Мастерс". Эти два парня делают что-то особенное. Я желаю им всего самого наилучшего, чтобы они продолжали расти. Они уже большие звёзды. Я уверен, что, если они смогут избежать травм, они построят потрясающую карьеру.

    В этом году уже по два "Большого шлема" у каждого из них. Номер один и номер два в мире. Они создают свою собственную историю. Я думаю, что сейчас не время сравнивать эпохи. Потому что Новак Джокович всё ещё там. Роджер Федерер и я ушли… но это часть спортивной карьеры каждого. Теперь приходит новое поколение. Нам нужно позволить им создавать своё собственное соперничество и свою собственную историю. Им не нужны сравнения с нами», — сказал Надаль в интервью DAZN.

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    Надаль ранее заявил о завершении карьеры. Последним турниром для испанца должен стать финальный этап Кубка Дэвиса — 2024. Он состоится с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).

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