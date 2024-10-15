Cоболенко: Чтобы играть на высоком уровне, важны небольшие передышки

Вторая ракетка мира белорусская теннисисткаотметила, что не нервничает при подготовке к Итоговому турниру, который в 2024 году состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с 2 по 9 ноября.

«Главное — баланс, потому что мы много играем в течение года. Это множество трудных битв, сложностей, которые нужно преодолевать. Чтобы играть на самом высоком уровне, важны небольшие передышки: на турнире ты выкладываешься по полной, а потом немного отдыхаешь, и всё начинается заново. Думаю, всё это приходит с опытом, ты начинаешь лучше понимать саму себя.

Не знаю, как мне удалось изменить своё мышление, потому что два-три года назад я была совсем другим игроком», — приводит слова Соболенко пресс-служба WTA.

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Соболенко еще никогда не выигрывала Итоговый турнир WTA.