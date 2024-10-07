Гауфф: Многие забывают, но я только на старте карьеры

Американка(4-я ракетка мира) прокомментировала прогресс в своей игре и более стабильных результатах после победы на «Мастерсе» в Пекине.

«Этот результат подтверждает, что мы движемся в правильном направлении. Многие забывают, что я всё ещё нахожусь на стадии развития своей карьеры и что не всё будет хорошо.

Большинство людей, которые добиваются хороших результатов, находятся в топ-10 в возрасте 25 лет, может быть, за исключением Иги Свентек. Нам предстоит пройти долгий путь, и мне ещё есть над чем работать, но пока я горжусь собой», — цитирует Гауфф WTA Insider.

Для 20-летний Кори Гауфф победа в Пекине стала 8-й во взрослой карьере и второй в 2024 году. В Пекине она разгромила в финале Каролину Мухову со счетом 6:1, 6:3.