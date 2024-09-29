Медведев прокомментировал выход в 1/4 финала на турнире в Пекине

Российский теннисиствысказался о выходе в 1/4 финала турнира в Пекине. Он надеется, что сможет завоевать титул.

«Титулы, конечно, важнее, чем финалы. Но даже в этом случае 75 четвертьфиналов — это здорово. Когда вышел в свой первый четвертьфинал, это было в Москве, был очень счастлив. А сейчас у меня уже 75.

Я все еще счастлив, но уже не так, как раньше. Но если ты хочешь выиграть турнир, ты должен быть в четвертьфинале», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.

Медведев во втором круге победил француза Адриана Маннарино со счетом 7:6 (8:6), 6:2. В 1/4 финала Даниил сразится с итальянцем Флавио Коболли.