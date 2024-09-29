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    Медведев прокомментировал выход в 1/4 финала на турнире в Пекине

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев
    Российский теннисист Даниил Медведев высказался о выходе в 1/4 финала турнира в Пекине. Он надеется, что сможет завоевать титул.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Титулы, конечно, важнее, чем финалы. Но даже в этом случае 75 четвертьфиналов — это здорово. Когда вышел в свой первый четвертьфинал, это было в Москве, был очень счастлив. А сейчас у меня уже 75.

    Я все еще счастлив, но уже не так, как раньше. Но если ты хочешь выиграть турнир, ты должен быть в четвертьфинале», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.

    Медведев во втором круге победил француза Адриана Маннарино со счетом 7:6 (8:6), 6:2. В 1/4 финала Даниил сразится с итальянцем Флавио Коболли.

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