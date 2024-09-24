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    Зверев: Лучший совет дал Медведев

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Александр Зверев Даниил Медведев
    Немец Александр Зверев признался, что совет россиянина Даниила Медведева помог ему переломить ход противостояния с представителем США Фрэнсисом Тиафо (6:7 (5:7), 7:5, 10:5) на Кубке Лэйвера.

    Александр Зверев
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    Александр Зверев

    «Лучший совет дал Даниил Медведев, который сказал стоять немного дальше на приеме и бить более плоско под форхенд Тиафо. Мне было трудно быть агрессивным против него, поэтому Даниил сказал, что если я буду бить более плоско, то это заставит мяч оставаться низко.

    А это означало, что Фрэнсис должен был поднимать мяч. Это дало мне больше шансов. Я начал так делать, и это изменило ситуацию», — цитирует Зверева официальный сайт Кубка Лэйвера.

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    Напомним, Кубок Лэйвера выиграла сборная Европы.

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