Зверев: Лучший совет дал Медведев

Александр Зверев Фото: globallookpress.com
«Лучший совет дал Даниил Медведев, который сказал стоять немного дальше на приеме и бить более плоско под форхенд Тиафо. Мне было трудно быть агрессивным против него, поэтому Даниил сказал, что если я буду бить более плоско, то это заставит мяч оставаться низко.
А это означало, что Фрэнсис должен был поднимать мяч. Это дало мне больше шансов. Я начал так делать, и это изменило ситуацию», — цитирует Зверева официальный сайт Кубка Лэйвера.
Напомним, Кубок Лэйвера выиграла сборная Европы.