Зверев: Лучший совет дал Медведев

Немецпризнался, что совет россиянинапомог ему переломить ход противостояния с представителем США Фрэнсисом Тиафо (6:7 (5:7), 7:5, 10:5) на Кубке Лэйвера.

«Лучший совет дал Даниил Медведев, который сказал стоять немного дальше на приеме и бить более плоско под форхенд Тиафо. Мне было трудно быть агрессивным против него, поэтому Даниил сказал, что если я буду бить более плоско, то это заставит мяч оставаться низко.

А это означало, что Фрэнсис должен был поднимать мяч. Это дало мне больше шансов. Я начал так делать, и это изменило ситуацию», — цитирует Зверева официальный сайт Кубка Лэйвера.

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Напомним, Кубок Лэйвера выиграла сборная Европы.