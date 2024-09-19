Федерер: Зверев играет слишком пассивно

Легенда мирового тенниса швейцарецвысказал свое мнение об игре немцаи подсказал, в чем ему стоит прибавить, чтобы наконец выиграть турнир Большого шлема.

«Я не его тренер, поэтому могу говорить свободно. Когда смотрю матчи Саши, я вижу человека, который играет слишком пассивно, слишком оборонительно в решающие моменты.

Он великолепен в защите, но я думаю, что для победы он должен искать и другие пути. Если он это осуществит, то сможет добиться великих результатов.

В матчах с лучшими игроками мира нужно брать инициативу на себя и атаковать. В матче с Фрицем в четвертьфинале US Open — 2024 он этого не делал.

Ему не так уж и многого не хватает для побед на турнирах "Большого шлема". Но чтобы выиграть турнир "Большого шлема", нужно доверять своим ударам и играть более агрессивно. Он должен верить в этот путь.

Каждая клетка вашего тела должна чувствовать, что это единственно правильный путь. Титул просто так не даётся. Тем более дебютный», — цитирует Федерера Eurosport.de.