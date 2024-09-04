Соболенко: C Циньвэнь было тяжело играть

Вторая ракетка мира белорусская теннисисткапрокомментировала выход в полуфинал Открытого чемпионата США.

В 1/4 финала Соболенко одолела китаянку Чжэн Циньвэнь со счетом 6:1, 6:2.

«Быстрый темп матча? Это работает против кого-то вроде Чжэн Циньвэнь. Она надёжный и агрессивный игрок. С ней всегда тяжело бороться. Быстрый старт в начале матча был действительно полезен и вселил в меня такую ​​веру, что я смогу действительно хорошо выступить в этом матче и одержать эту победу.

Чжэн играет в такой невероятный теннис. Мне было очень тяжело с ней играть», — сказала Соболенко после игры.

В 1/2 финала Соболенко сразится с американской теннисисткой Эммой Наварро.

Прогнозы и ставки на US Open

Открытый чемпионат США в женском одиночном разряде продлится до 7 сентября.