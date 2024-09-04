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    • Соболенко разгромила Циньвэнь в 1/4 финала Открытого чемпионата США
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    Соболенко: C Циньвэнь было тяжело играть

    Теннис Прогнозы на теннис WTA US Open Арина Соболенко
    Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала выход в полуфинал Открытого чемпионата США.

    Арина Соболенко
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    Арина Соболенко

    В 1/4 финала Соболенко одолела китаянку Чжэн Циньвэнь со счетом 6:1, 6:2.

    «Быстрый темп матча? Это работает против кого-то вроде Чжэн Циньвэнь. Она надёжный и агрессивный игрок. С ней всегда тяжело бороться. Быстрый старт в начале матча был действительно полезен и вселил в меня такую ​​веру, что я смогу действительно хорошо выступить в этом матче и одержать эту победу.

    Чжэн играет в такой невероятный теннис. Мне было очень тяжело с ней играть», — сказала Соболенко после игры.

    В 1/2 финала Соболенко сразится с американской теннисисткой Эммой Наварро.

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